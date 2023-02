Gigafactory da Tesla atinge produção de 4 mil carros por semana antes do previsto

A gigafactory da Tesla em Berlim está agora a produzir quatro mil carros por semana, um nível que era apenas esperado daqui a três semanas, de acordo com um plano visto pela Reuters.O objetivo é que a produção aumente ainda mais no final de junho para cinco mil carros, sendo que a capacidade máxima da fábrica alemã se situa em 500 mil carros por ano, quase 10 mil por semana.A produção do Modelo Y em Brandenburgo é assim cerca de um terço do volume de veículos fabricados na fábrica de Xangai, onde a Tesla planeia manter um nível produtivo de 12 mil veículos por semana, cerca de mil abaixo da capacidade máxima. De acordo com o plano visto pela agência de informação devem somar-se mais sete mil veículos do modelo 3 na mesma localização ainda este mês e em março.A Tesla começou também a montar baterias na Alemanha, que vão depois ser usadas em veículos produzidos na própria fábrica. Ainda assim, a empresa do multimilionário Elon Musk revelou que se vai focar na produção de células para baterias nos Estados Unidos, uma vez que o Ato de Redução da Inflação já se encontra em vigor e dá benefícios às companhias de mobilidade elétrica.