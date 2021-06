GM quer gastar 35 mil milhões em veículos elétricos até 2025

Leia Também DJ General Motors afirma outlook para lucros apesar de escassez de chips

A General Motors (GM) estará a preparar-se para aumentar em 30% os gastos globais com a área de veículos elétricos e autónomos, avança a agência Reuters, que cita fontes com conhecimento dos planos. Desta forma, até 2025, os gastos com esta área atingiriam os 35 mil milhões de dólares (28,87 mil milhões de euros ao câmbio atual).Nestes gastos a fabricante automóvel incluiria a construção de duas fábricas de produção de baterias nos Estados Unidos, indicaram as fontes. Em novembro do ano passado, a GM já aumentou os planos de gastos com esta área para os 20 mil milhões de dóalres.O anúncio esperado, nota a Reuters, chega pouco menos de um mês após a rival Ford anunciar que iria também aumentar os gastos com a área de elétricos, elevando o orçamento para 30 mil milhões de dólares até 2030.Desta forma, as duas principais fabricantes automóveis nos Estados Unidos totalizam 65 mil milhões de dólares na área dos veículos elétricos.A agência noticiosa acrescenta que Mary Barra, CEO da General Motors, irá discutir esta quarta-feira com Nancy Pelosi e outros democratas o tema dos veículos elétricos e emissões.Recorde-se de que, à semelhança de outros países, também os Estados Unidos têm planos para fomentar a indústria de veículos elétricos. Joe Biden propôs um plano de 174 mil milhões de dólares para incentivar os carros elétricos e também a infraestrutura de carregamentos no país.