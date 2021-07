Leia Também Táxis voadores poderão circular na Europa em 2024, aponta regulador aéreo

A General Motors (GM), que detém marcas automóveis como a Chevrolet ou a Cadillac, anunciou que vai investir 71 milhões de dólares (60,10 milhões de euros) para instalar um novo campus em Pasadena, na Califórnia. Através destas instalações, que estarão dedicadas às áreas de design e tecnologia, a empresa espera expandir as operações para explorar novas oportunidades na área da inovação.A General Motors vai abandonar as instalações já existentes dedicadas à inovação no norte de Hollywood, passando estão para este campus, que permitirá "expandir a capacidade para apoiar oportunidades emergentes de negócio em áreas de tecnologia avançada, integração de software e soluções de moibilidade".Em comunicado, a empresa indica que as novas instalações, que contarão com uma área de 13,8 mil metros quadrados, possibilitarão trabalhar para acelerar os esforços na área da sustentabilidade e dedicar-se ao desenvolvimento de inovação e novos conceitos, deixando como exemplos o Cadillac autónomo e elétrico, divulgado em janeiro, com deslocagem e aterragem vertical.A empresa destaca ainda que o novo campus ficará mais perto da Costa Oeste dos Estados Unidos, "criando uma oportunidade de recrutamento devido à proximidade de universidades líderes e escolas de design"."Ter uma presença física no sul da Califórnia, no epicentro da tecnologia, é uma parte integral da nossa operação global de design e este novo campus de inovação permitirá não só expandir as nossas operações mas ter acesso à diversidade cultural e talento na região", diz Michael Simcoe, vice-presidente do departamento de Design da GM.Embora a empresa não especifique quantos, é destacada a criação de empregos na região através da criação deste campus.