Governo vai manter incentivos à compra de carros elétricos até fim da legislatura

webinar





organizado pela Mobi.e. O ministro respondia a questões levantadas durante o debate sobre a mobilidade elétrica em que foi defendido pelo vereador para a Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa (CML) que os incentivos deveriam deixar de ser aplicados aos híbridos Plug-in e concentrar-se nos elétricos puros.



Leia Também Lisboa terá mais três postos de carregamento rápido para carros elétricos em fevereiro



Esta posição foi contestada por O ministro respondia a questões levantadas durante o debate sobre a mobilidade elétrica em que foi defendido pelo vereador para a Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa (CML) que os incentivos deveriam deixar de ser aplicados aos híbridos Plug-in e concentrar-se nos elétricos puros.Esta posição foi contestada por

10 "hubs" de carregamento em 10 municípios e que serão compostos por um posto de carregamento ultrarrápido (150 KW), três postos de carregamento rápido (50 KW) e cinco postos de carregamento normais (22 KW); e um segundo procedimento para o fornecimento, instalação e exploração de 12 postos de carregamento ultrarrápidos nos distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Faro (no concelho de Portimão), Lisboa (no concelho de Sintra), Santarém, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real.





a rede de carregamento elétrico continue a densificar-se". "Faz sentido continuar a fazer investimento público e ele vai ser feito. A mobilidade elétrica é uma prioridade", concluiu.

Os incentivos públicos à aquisição de veículos elétricos, bem como os incentivos fiscais, deverão manter-se "até ao final da legislatura", disse esta segunda-feira o ministro do Ambiente e da Ação Climática."A seu tempo haverá um 'phasing out', mas acredito que não acontecerá até ao final da legislatura", defendeu João Pedro Matos Fernandes no encerramento de umHenrique Sánchez, presidente da UVE - Associação de Utentes de Veículos Elétricos, que lembrou que "os híbridos Plug-in (PHEV) têm sido uma porta de entrada para muitos utilizadores de veículos elétricos, que fazem um uso eficiente desta tecnologia". "Não devemos diabolizar os PHEV", sublinhou, embora reconhecendo que "ao nível dos incentivos, que são reduzidos, devem ser gradualmente transferidos para os veículos 100% elétricos".A Mobi.e, que agora assume o papel de gestora da rede de carregamento de veículos elétricos, pretende terminar este ano com 1.400 postos de carregamento cobrindo a totalidade dos municípios portugueses, indicou Luís Barroso, presidente da Mobi.e.Atualmente, a Mobi.e conta com mais de 1.200 postos em 268 dos 308 municípios do país. E, nos primeiros 10 meses deste ano foram efetuados mais de 80 mil carregamentos.O objetivo é que em 2025 o número de postos de carregamentos atinja os 20 mil.A Mobi.e tem a decorrer dois concursos internacionais neste momento: um para a instalação deEste segundo concurso tem um preço-base de 960 mil euros, sendo que a Mobi.e tem previsto um investimento de 2,75 milhões de euros nos dois procedimentos.Sobre este tema, o ministro do Ambiente salientou a importância de que "