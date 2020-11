Lisboa terá mais três postos de carregamento rápido para carros elétricos em fevereiro

webinar





"Avançámos porque o mercado estava a falhar", defendeu Miguel Gaspar, acrescentando que a autarquia identificou seis localizações para "hubs" e avançou já para três.

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) vai instalar três "hubs" de postos de carregamento rápido para veículos elétricos e espera que estes estejam operacionais já em fevereiro, revelou esta segunda-feira o vereador da Mobilidade da autarquia, Miguel Gaspar.A revelação foi feita pelo vereador durante umQueremos lançar as outras três para o mercado, se o mercado não pegar, a Câmara avança", frisou.O vereador indicou ainda que existem atualmente cerca de quatro mil dísticos para estacionamento para veículos elétricos concedidos pela autarquia.E, adiantou, "estamos a preparar um regulamento sobre a forma como iremos permitir aos operadores estar em Lisboa, por forma a que cubram também as zonas menos atrativas". "Tenho esperança que possa estar pronto até final do ano", acrescentou.A esse propósito, Carlos Ferraz, responsável pela Mobilidade Elétrica na Prio, sublinhou que os quatro mil dísticos mencionados pelo vereador mostra que Lisboa é o mercado mais atrativo para os operadores investirem, uma vez que "representa 20% da mobilidade elétrica em Portugal".