Grupo Volkswagen e BMW multados em 875 milhões por Bruxelas

Margrethe Vestager revela que a multa total imposta por Bruxelas ascende a 875 milhões de euros e que em causa está o facto de estes fabricantes terem "ilegalmente agido em conluio para limitar a concorrência na área da tecnologia de redução de emissões para veículos a diesel".





A Comissão Europeia aplicou multas num total de 875 milhões de euros às fabricantes automóveis alemãs Volkswagen e BMW por terem acordado não competir entre si na introdução de uma tecnologia que permitia reduzir as emissões poluentes dos veículos, indica Bruxelas num comunicado divulgado esta quinta-feira, 8 de julho.Em causa está o adiamento do lançamento da tecnologia AdBlue, que permitia a redução das emissões poluentes dos veículos para além dos limites impostos pelos regulamentos europeus. A também alemã Daimler, casa-mãe da Mercedes-Benz, participou no cartel, mas ficou isenta das sanções de Bruxelas por ter sido a primeira a reportar o caso às autoridades europeias.Em comunicado, a vice-presidente da Comissão e comissária com a pasta da Concorrência indica que "foi tomada uma decisão contra cinco fabricantes automóveis - Daimler, BMW, bem como Volkswagen, Audi e Porsche, que integram o Grupo Volkswagen".A comissária nota que "esta é a primeira vez que a Comissão considera cooperação ilegal em elementos técnicos, em vez de fixação de preços ou repartição de mercado, constitui um comportamento de cartelização".De acordo com o comunicado, todas as fabricantes reconheceram a participação no cartel e concordaram em chegar a um acordo. Assim, as empresas comprometem-se a não contestar a decisão da Comissão. "A Daimler revelou à Comissão a existência do cartel e, assim, obteve imunidade total das multas", indica ainda o documento.Todas as fabricantes poderão, no entanto, ser alvo de processos por parte dos consumidores afetados, que poderão exigir indemnizações.



Volkswagen multada em 502 milhões, BMW em 373 milhões



O Grupo Volkswagen foi condenado ao pagamento de 502,4 milhões de euros em multas, enquanto a BMW terá de pagar cerca de 372,8 milhões.



A Daimler teria de pagar uma multa de 727 milhões de euros, que acabou por ser perdoada tendo em conta o facto de ter revelado a existência do cartel.



Já o Grupo Volkswagen deveria pagar uma multa inicialmente fixada em 1.116,4 milhões de euros, mas viu o valor reduzido em 45% por ter sido a segunda empresa a colaborar na investigação.



Quanto à BMW, a multa inicial ascendia a 364,2 milhões de euros. A fabricante tinha provisionado um valor bem mais elevado para este processo, no valor de 1.400 milhões de euros, mas em maio inverteu a sua estratégia de contestar as acusações e optou por chegar a acordo com Bruxelas, assinala a Bloomberg.



A Comissão decidiu aplicar uma redução de 10% ao montante das coimas de todos os fabricantes.



Ações reagem em queda



As ações das três fabricantes caíram após ser conhecida a decisão de Bruxelas.



Os títulos da Volkswagen recuavam 2,52%, enquanto os da BMW perdiam 1,91%. Já as ações da Daimler recuavam 2,80%.