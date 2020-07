Grupo Volkswagen registou prejuízos de 1.201 milhões de euros

A Volkswagen informou hoje que a faturação caiu entre janeiro e junho para 96,1 mil milhões de euros (menos 23,1% do que um ano antes) após um declínio constante nas vendas devido à queda na procura na sequência do encerramento dos concessionários.No entanto, a queda percentual nas vendas foi reduzida desde maio.Entre janeiro e junho, o grupo VW entregou 3,9 milhões de veículos (menos 27,4% do que um ano antes).A Volkswagen também registou um prejuízo operacional de 1,49 mil milhões de euros neste período, contra um lucro de 8,997 mil milhões de euros um ano antes.O diretor financeiro e de tecnologia do grupo, Frank Witter, sublinhou que o primeiro semestre de 2020 foi um dos "mais desafiantes" da história da empresa devido à pandemia da covid-19.Witter sublinhou que a Volkswagen tinha rapidamente introduzido medidas extensivas para reduzir os custos e assegurar a liquidez, o que lhe permitiu limitar em certa medida o impacto da pandemia nos negócios.O diretor também notou uma "tendência positiva" nas últimas semanas e, por isso, mostrou-se "cautelosamente otimista" em relação ao segundo semestre do ano.