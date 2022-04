Grupo Volkswagen vendeu quase 100 mil elétricos em 3 meses. Em Portugal entregou meio milhar

As vendas mundiais do grupo automóvel alemão no segmento de veículos totalmente elétricos cresceu 65% face ao primeiro trimestre de 2021. Em Portugal, o gigante germânico entregou pouco mais de 500 viaturas elétricas.

Grupo Volkswagen vendeu quase 100 mil elétricos em 3 meses. Em Portugal entregou meio milhar









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Grupo Volkswagen vendeu quase 100 mil elétricos em 3 meses. Em Portugal entregou meio milhar O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar