Herbert Diess vai abandonar liderança da Volkswagen

Herbert Diess vai deixar o cargo de CEO do grupo Volkswagen sendo substituído por Oliver Blume, atualmente CEO da Porsche, uma das marcas do gigante automóvel alemão, anunciou esta sexta-feira a fabricante automóvel.



A mudança na liderança do grupo será efetiva a partir de 1 de setembro, refere o comunicado.