Hyundai apresenta autocarro eléctrico de dois andares

A Hyundai apresentou esta quarta-feira, em Seul, o seu primeiro autocarro totalmente elétrico de dois andares.

O veículo é "alimentado" por uma bateria de 384 kWh e tem uma autonomia de 300 quilómetros. A fabricante automóvel sul-coreana refere que a bateria pode ser totalmente carregada em 72 minutos.

O autocarro tem 12,99 metros de comprimento e 3,99 metros de altura, podendo transportar 70 passageiros – 59 no piso de baixo e 11 no superior.

O veículo foi desenvolvido nos últimos 18 meses num projeto apoiado pelo Governo sul-coreano.

O novo autocarro inclui alguns mecanismos de segurança: o controlo dinâmico do veículo (VDC), que ajuda a identificar a direção pretendida pelo condutor e mantém o veículo sob controlo; o sistema de assistência para evitar colisões frontais (FCA), que recorre a uma câmara frontal no autocarro para detetar uma colisão iminente e minimizar ou evitar o impacto, acionando autonomamente a travagem; e o sistema de assistência de manutenção de via (LKA), que deteta os sinais no pavimento, evitando a saída acidental da via de trânsito em que o veículo circula.