Hyundai e Kia anunciam fim de negociações com a Apple. Ações afundam

Hyundai Motor e Kia Motors

As ações daafundaram na sessão asiática desta segunda-feira, depois de as fabricantes automóveis da Coreia do Sul terem anunciado que já não existiam conversações com a tecnológica Apple para desenvolver carros autónomos.Num comunicado enviado ao regulador do mercado, as duas empresas do setor automóvel disseram que "não existem conversações com a Apple sobre o desenvolvimento de um veículo autónomo", estando agora a avaliar outras propostas para uma parceria, mas "nenhuma decisão foi tomada, uma vez que estamos na fase inicial".Como noticiou inicialmente o The Wall Street Journal, as empresas estavam a negociar uma possível parceria para que a Kia, subsidiária da Hyundai, construísse veículos autónomos com a Apple.As ações da Kia caíram cerca de 15%, o que representa o pior dia em bolsa desde 2001. Esta queda eliminou 5,4 mil milhões de dólares em capitalização de mercado. Já as ações da Hyundai caíram 6,2%, perdendo cerca de 2,8 mil milhões dólares.Na semana passada, depois de os órgãos de comunicação asiáticos terem dado conta desta possível parceria, as ações da Kia registaram o seu melhor dia em mais de duas décadas.Agora, a Apple pode começar também a olhar para outras opções, com vários analistas a apontarem empresas como a Honda, a Jaguar Land Rover ou a Tata Motors.