Hyundai e Kia chamam à oficina mais de três milhões de carros nos EUA

A Hyundai e a Kia vão chamar às oficinas 3,37 milhões de veículos nos Estados Unidos, devido a falhas no motor. As duas fabricantes automóveis explicaram, em documentos a que a Reuters teve acesso, que uma fuga de líquido no sistema de travagem interno pode levar a um choque elétrico e, consequentemente, o carro pegar fogo.As duas empresas sul-coreanas pediram também que os donos dos veículos os estacionem na rua e fora de espaços fechados enquanto as reparações não são realizadas.A Hyundai indica que tem relatórios de 21 incêndios e outros 21 incidentes de temperatura desde 2017 relacionados com este problema, ao passo que a Kia indica conhecer 10 casos de incêndios e derretimentos.A Kia vai chamar um total de 1,73 milhões de carros de vários modelos diferentes, de 2010 a 2017, enquanto que a Hyundai vai recolher 1,65 milhões de veículos fabricados entre 2011 e 2015.Segundo um comunicado da National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a Hyundai vai notificar os donos dos veículos para se deslocarem a um "stand" para substituir a peça do ABS e a Kia ainda não notificou a agência de uma solução. Os carros deverão começar a ser chamados em novembro.