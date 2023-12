Fábricas da Hyundai na Rússia reabrem em janeiro com novo dono

Leia Também Hyundai e Kia chamam à oficina mais de três milhões de carros nos EUA

As fábricas da Hyundai na Rússia, que foram compradas por uma empresa local, vão retomar a laboração em janeiro, após quase dois anos de paragem devido à guerra na Ucrânia, anunciou esta terça-feira o grupo empresarial russo.Não haverá "nenhum prolongamento do tempo de paragem das fábricas", disse um representante da empresa russa à agência de notícias TASS.A Hyundai deixou de operar na Rússia em março de 2022, pouco depois do início da guerra na Ucrânia, evocando "uma escassez de peças sobressalentes devido a falhas logísticas globais no fornecimento de componentes automóveis".Em 19 de dezembro, a Hyundai Motor anunciou a venda das suas fábricas em São Petersburgo, inauguradas em 2010, à empresa russa Art-Finance.A Hyundai Motor, que chegou a ser a terceira maior vendedora de automóveis no mercado russo, entrou na Rússia em 2007 através de uma filial que era detida a 100% por si.