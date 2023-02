Já são conhecidos os sete finalistas a Carro do Ano em Portugal

Organizada anualmente pelo grupo Impresa, através da SIC Notícias e do Expresso, a iniciativa "Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2023" conta também com a participação do Jornal de Negócios/Negócios.pt na qualidade de membro do júri.

A lista dos finalistas, cuja maioria este ano são elétricos ou eletrificados, passa agora à ronda seguinte. O vencedor, que sucederá ao Peugeot 308, será conhecido no início de março numa gala muito especial que contará com a presença dos principais protagonistas da indústria do nosso país.

Na mesma ocasião, serão revelados também os vencedores das diferentes classes a concurso: Citadino, Familiar, SUV Compacto (inclui crossovers), Grande SUV, Elétrico, Híbrido e Híbrido Plug-in.

No total, o concurso registou este ano 37 inscrições, com os automóveis divididos por sete classes, com diferentes modelos e versões, dos quais 22 são candidatos ao título de vencedor do Carro do Ano 2023.

A Comissão Executiva concurso irá ainda distinguir a Personalidade do Ano que, pela sua participação profissional e empenho pessoal, contribua inequivocamente para o desenvolvimento do setor automóvel em Portugal.

Entretanto, 23 automóveis candidatos ao troféu vão estar em exposição, ao longo de três dias (23, 24 e 25 de fevereiro) na praça central do UBBO Shopping Resort (ex-Dolce Vita), que tem a maior praça central coberta da Europa.