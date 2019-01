Jaguar Land Rover vai cortar 4.500 empregos

A Jaguar Land Rover, maior fabricante automóvel do Reino Unido, vai eliminar 4.500 postos de trabalho em todo o mundo em resposta à desaceleração das vendas provocada pelo Brexit, menor procura por automóveis a diesel e abrandamento da economia chinesa.





De acordo com o comunicado da empresa, o corte de 4.500 empregos, que representam cerca de 10% da força de trabalho, junta-se à redução de 1.500 funcionários que ocorreu em 2018, e faz parte do plano anunciado no ano passado, com o objetivo de reduzir os custos em 2,5 mil milhões de libras (cerca de 3,2 mil milhões de euros) e melhorar a geração de ‘cash flow’ até 2020.





"Estamos a tomar medidas decisivas para ajudar a gerar crescimento a longo prazo, diante das múltiplas disrupções geopolíticas e regultórias, bem como dos desafios tecnológicos enfrentados pela indústria automóvel", refere o CEO Ralf Speth no comunicado citado pela Bloomberg.