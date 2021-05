Jeep Wrangler eletrificado

A nova geração Jeep Wrangler 4xe apresentada esta quinta-feira, num evento digital à escala europeia, vem equipada com um grupo motopropulsor híbrido ‘plug-in’, que garante um modo de condução exclusivamente elétrico com zero emissões e uma autonomia que pode chegar a mais de 50 quilómetros em ciclo urbano.O sistema híbrido é constituído por dois motores geradores elétricos, um ‘pack’ de baterias de alta voltagem (96 células/17 kWh/400 volts), um motor a gasolina de 2 litros sobrealimentado e uma transmissão automática de oito velocidades. Uma carga completa das baterias demora menos de três horas.Com 380 cv de potência combinada e 637 Nm de binário máximo, o Wrangler consegue, graças à tecnologia 4xe, circular com tração às quatro rodas em modo exclusivamente elétrico, proporcionando desempenhos no fora de estrada em completa segurança e preservando a capacidade ‘Trail Rated’.

Em estrada, a marca assinala também uma significativa melhoria dos desempenhos, com aceleração de 0 a 100 km/h em 6,4 segundos. Os consumos de combustível rondam os 3,5 litros/100 km em modo híbrido e as emissões de CO2 baixam quase 70% em comparação com a versão normal a gasolina, segundo o ciclo WLTP.



Todos os componentes e sistemas eletrónicos de alta tensão, incluindo a ligação entre o ‘pack’ de baterias e os motores elétricos, são vedados e impermeáveis à água. Tal como todos os Jeep Wrangler ‘Trail Rated’, também a versão 4xe tem capacidade de passagem a vau até 76 cm.



Dependendo do nível de equipamento, o Wrangler 4xe oferece dois sistemas de tração integral permanente selecionável ativa (Selec-Trac ou Rock-Trac), eixos Dana de última geração, bloqueio elétrico dos eixos dianteiro e traseiro Tru-Lok, diferencial de autoblocante Trac-Lok e desconexão eletrónica da barra estabilizadora dianteira.



O equipamento tecnológico de série inclui sistema Uconnect NAV com ecrã tátil de 8,4", conectividade Apple CarPlay e Android Auto e Uconnect Services (para monitorização dos parâmetros do veículo por meio da app My Uconnect), ecrã TFT de 7" específico para modelos 4xe com informações sobre níveis de carga da bateria e autonomia (em modos elétrico e híbrido) e sistema de som Alpine de nove altifalantes com ‘subwoofer’ de 552 watts.



No que se refere a segurança, o Wrangler 4xe oferece os mais avançados sistemas, incluindo, de série, monitorização do ângulo morto com deteção de veículos em aproximação posterior, câmara de marcha atrás, controlo de estabilidade eletrónico com sistema anticapotamento eletrónico (ERM), assistente de estacionamento dianteiro e traseiro e Keyless Enter’n’Go.



Os conteúdos de segurança opcionais incluem ‘cruise control’ adaptativo, prevenção de colisão frontal plus e nova câmara dianteira (de série no Rubicon).



Já disponível para encomenda, o Wrangler 4xe é proposto nos níveis de de acabamento Sahara, Rubicon e ‘80th Anniversary’. As primeiras unidades chegam à rede de concessionários Jeep em Portugal em junho próximo, altura em que serão divulgados os novos preços da gama 4xe.