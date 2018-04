Lisboa vai ter um novo serviço de carros partilhados mas 100% eléctricos. O Emov vai ser lançado a 18 de Abril e vai contar com 150 veículos por toda a capital portuguesa.Este serviço pertence à construtora automóvel francesa PSA e vai ser composto por 150 veículos Citröen C-Zero de quatro lugares na primeira fase, anunciou a empresa esta sexta-feira, 6 de Abril. Negócios já tinha avançado em Janeiro que a PSA , liderada pelo português Carlos Tavares, estava a preparar-se para entrar no mercado português de "car sharing".Os interessados em usar estes automóveis a partir de 18 de Abril podem fazer já o seu registo na plataforma da Emov . O registo é gratuito até 18 de Abril, diz a empresa.A sua cobertura geográfica vai contar com um raio de acção superior a 39 quilómetros quadrados, abarcando desde o rio Tejo até ao Lumiar, e desde Pedrouços/Belém até ao Parque das Nações. O Emov vai contar também com uma ligação directa da sua área de serviço com o aeroporto Humberto Delgado. capital portuguesa já conta com vários serviços de carro partilhado . Um dos mais recentes é a Drivenow, composta por veículos BMW, e que chegou ao país em Setembro de 2017.Mas existem outros serviços partilhados na cidade, como a Citydrive, que conta com veículos das marcas Opel e Skoda, assim como a 24/7 City da marca de aluguer de veículos Hertz.O Emov foi lançado em Madrid no final de 2016, com 600 Citröen C-Zero à disposição dos 160 mil utilizadores registados.