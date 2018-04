Carros eléctricos partilhados já circulam em Lisboa

O primeiro serviço de carros partilhados 100% eléctricos já está disponível em Lisboa. O Emov pertence ao grupo automóvel PSA e vai ter 150 Citröen C-Zero espalhados pela capital portuguesa que podem ser utilizados mediante inscrição e pagamento na respectiva aplicação.

"Esta é uma nova etapa para Lisboa se tornar uma cidade mais inteligente e sustentável, com menos trânsito, melhor ambiente e melhor qualidade de vida", disse o director-geral da Emov, Fernando Izquierdo, durante a apresentação da sistema nos Paços do Concelho esta quarta-feira, 18 de Abril.





Por seu turno, o autarca de Lisboa Fernando Medina deu as boas vindas a este sistema na capital portuguesa. "Os utilizadores não vão ter a necessidade de ter carro próprio, vão perder menos tempo em filas de trânsito". Por outro lado, o edil destacou que vai haver "menos espaço público ocupado horas a fio na cidade com carros parados". Fernando Medina explicou que, visto os 150 automóveis serem eléctricos, não pagam estacionamento nos lugares e parques da EMEL.





Conforme disse o responsável da Emov, o "registo é completamente gratuito, com uma oferta de 20 minutos. O preço será de 21 cêntimos por minuto, um passeio de 15 minutos custa cerca de três euros", segundo Fernando Izquierdo.





Para usar o sistema é necessário descarregar a aplicação, inserir dados pessoais e os dados do cartão de crédito, assim como tirar fotos do cartão do cidadão e a carta de condução, afirmou Jorge Magalhães, director de comunicação da PSA.