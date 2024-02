Lucro da Toyota duplicou entre abril e dezembro para 25 mil milhões de euros

Leia Também Toyota mantém liderança mundial das vendas de automóveis pelo quarto ano

O lucro da Toyota Motor, em comparação com igual período do ano anterior, anunciou esta terça-feira a fabricante japonesa de automóveis.De acordo com os resultados financeiros, a empresa registou um lucro líquido de 3,94 biliões de ienes (24,7 mil milhões de euros) entre abril e dezembro, mais 107,9% em termos homólogos.Tal como a maioria das empresas japonesas, o atual ano fiscal da Toyota decorre de 1 abril de 2023 a 1 de março de 2024.A Toyota, a maior fabricante automóvel do mundo em volume de vendas,entre abril e dezembro, mais 102,1% do que no mesmo período de 2022.A 30 de janeiro, a Toyota anunciou que, mantendo a liderança mundial de vendas, pelo quarto ano consecutivo. As vendas da empresa japonesa aumentaram 7,2%.A rival alemã Volkswagen vendeu 9,24 milhões de veículos no ano passado (mais 12%), enquanto a sul-coreana Hyundai-Kia manteve o terceiro lugar, com 7,3 milhões de unidades vendidas em 2023 (mais 6,7%).A empresa prevê um aumento de 17,1%, para 43,5 biliões de ienes (272,7 mil milhões de euros), nas receitas de vendas de automóveis durante o atual ano fiscal, assim como uma subida de 79,8% do lucro operacional, para 4,9 biliões de ienes (30,7 mil milhões de euros).Isto apesar da Toyota ter revelado, no final de janeiro, que a filial Toyota Industries Corporation cometeufabricados pela empresa e instalados em 10 dos modelos de veículos vendidos a nível mundial.Apesar de uma nova verificação ter confirmado que os veículos "cumprem as normas legais", a Toyota decidiu suspender temporariamente as exportações dos motores e dos modelos equipados com os mesmos componentes.A suspensão de seis linhas de produção em quatro fábricas japonesas deveria terminar na segunda-feira, mas a fabricante decidiu prolongar a suspensão pelo menos até sexta-feira.Em dezembro, a Daihatsu, uma subsidiária da Toyota, suspendeu todas as entregas de veículos dentro e fora do Japão, depois de ter descoberto que os testes de segurança e as emissões da maioria dos modelos foram manipulados.Em março de 2022, outra subsidiária, a Hino, admitiu ter apresentado às autoridades japonesas dados fraudulentos sobre as emissões e economia de combustível.