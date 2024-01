Trabalhadores da Toyota Caetano de Ovar com salário mínimo de 900 euros

Os trabalhadores da fábrica da Toyota Caetano em Ovar, no distrito de Aveiro, vão ter em 2024 um salário mínimo de 900 euros, superior ao salário mínimo nacional que foi fixado em 820 euros, foi anunciado esta terça-feira.O anúncio foi feito pelo presidente do grupo português, José Ramos, durante a apresentação do protótipo do veículo elétrico da marca nipónica concebido propositadamente para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris-2024 e que vai começar a ser produzido a partir de fevereiro na fábrica de Ovar.Durante a cerimónia oficial, que contou com a presença do primeiro-ministro, António Costa, e dos ministro da Economia e do Mar e do Ambiente e Ação Climática, António Costa Silva e Duarte Cordeiro, respetivamente, o empresário referiu que o salário mínimo desta fábrica vai aumentar para os 900 euros.Os trabalhadores vão ter ainda direito a 9,6 euros de subsídio de refeição diários e um prémio de produtividade pelos objetivos atingidos ao longo do ano."Aqui na casa nós não falamos em aumentos salariais. Nós concretizamos aumentos salariais, mas falamos em competências e em produtividade, duas palavras que se ouve muito poucas vezes em Portugal", disse o presidente da Toyota Caetano.Inaugurada em 1971, a fábrica da Toyota em Ovar, a primeira a ser construída pela Toyota na Europa, dá emprego a cerca de 250 pessoas. Atualmente, segundo fonte da empresa, o salário mínimo nesta unidade é de 830 euros.Relativamente ao novo veículo que será produzido na fábrica, José Ramos disse que este projeto tem um alcance muito maior do que os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, adiantando que se trata de "um carro fabricado em Portugal com novas tecnologias com novos princípios e que vai permitir que tenhamos outros desejos, outros projetos".Na mesma ocasião, o primeiro-ministro, António Costa, disse que o novo veículo que vai começar a ser produzido na fábrica vai ser emblemático, porque vai ser o veiculo oficial dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos e, por isso, "vai ser uma imagem de marca para a Toyota e um grande sinal de confiança que a Toyota tem naquilo que é a sua fábrica em Ovar"."Espero que seja um primeiro passo para que em Ovar venha a ser local de produção em grande escala deste veiculo para toda a Europa", afirmou o governante.O "Acessible People Mover" (APM), que de destina ao transporte de pessoas com mobilidade reduzida nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris, vai começar a ser produzido em série a partir de fevereiro na fábrica de Ovar.No total, vão ser produzidas 250 unidades, no âmbito de um projeto inserido no Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), que representa um investimento de 10 milhões de euros.JDN // MSPLusa/Fim