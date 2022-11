Stellantis dá mais um passo rumo à condução autónoma com compra da aiMotive

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Stellantis adquiriu a aiMotive, uma startup que desenvolve inteligência artificial avançada e software de condução autónoma, anunciou o grupo automóvel em comunicado."Esta aquisição aumenta o potencial tecnológico da Stellantis nos domínios da inteligência artificial e da condução autónoma, expande a sua base de talentos internacionais e impulsiona o desenvolvimento a médio prazo da nova plataforma STLA AutoDrive", pode ler-se no documento.O portefólio de produtos da aiMotive concentra-se em quatro áreas principais: software incorporado para condução autónoma, operações de inteligência artificial e ferramentas de dados, experiência e propriedade intelectual para microchips de silício e software de simulação para desenvolvimento da condução autónoma."A aiMotive irá operar como subsidiária da Stellantis, mantendo a sua independência operacional e cultura de start-up, continuando a fornecer produtos das três áreas do seu atual portefólio tecnológico", revela o comunicado. Já a liderança continuará a ser do atual CEO e fundador da empresa László Kishonti."A aquisição da tecnologia de inteligência artificial e de condução autónoma, de classe mundial, da aiMotive representa um contributo importante para a nossa transformação numa empresa de tecnologia de mobilidade sustentável", afirmou Yves Bonnefont, Chief Software Officer da Stellantis.