Mercedes ataca Tesla com primeira série de automóveis eléctricos

A Mercedes, maior fabricante de carros de luxo do mundo, anunciou esta terça-feira, 4 de Setembro, o lançamento da primeira série de automóveis eléctricos com baterias, num projecto de 10 mil milhões de euros que pretende combater o domínio da Tesla neste segmento de carros de luxo.

A "crossover" Mercedes EQC será a primeira unidade da linha EQ, sendo que a produção deverá arrancar já no primeiro semestre do próximo ano, na fábrica de Bremen, onde é fabricada a Class C. Em virtude das suas proporções, o EQC é classificado como um SUV.

Dieter Zetsche, CEO da Daimler, que controla a Mercedes, revelou aos jornalistas em Estocolmo que o lançamento do EQC faz parte de um plano para desenvolver uma série de modelos de elevada qualidade.

O investimento previsto é de 10 mil milhões de euros e o objectivo passa por combater o domínio da Tesla. Uma estratégia que está já a ser seguida por outras marcas, como a Porsche (que lançou o Taycan), a Audi (E-tron) e a Jaguar (I-Pace).

O objectivo da Daimler passa por ter na sua oferta 10 veículos totalmente eléctricos em 2022, sendo que faz parte dos seus planos investir mil milhões de euros na produção de baterias em oito fábricas em vários pontos do mundo.



"No que diz respeito à qualidade, segurança e conforto, o EQC é o Mercedes-Benz entre os veículos elétricos, altamente convincente na soma dos seus atributos, que são também acompanhados por um desempenho dinâmico, graças a dois motores elétricos nos eixos dianteiro e traseiro com uma potência combinada de 300 kW (408cv)", refere um comunicado da marca, adiantando que esta "estratégia operacional sofisticada permite um alcance elétrico de mais de 450 km de acordo com o NEDC (dados provisórios)".