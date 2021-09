Mercedes lança primeiro híbrido desportivo com tecnologias da Fórmula 1

A Mercedes anunciou hoje o início da produção em série do primeiro híbrido desportivo com tecnologias da Fórmula 1. Com um design dinâmico, o Mercedes-AMG-GT de quatro portas combina um motor elétrico, na traseira, com um motor V8 biturbo de 4.0 litros, na secção dianteira, que em conjunto atingem uma potência total de 620 kW (843 CV) e um binário máximo superior a 1,400 Nm.



A distribuição do peso dos motores permite uma "experiência de condução extremamente dinâmica", de acordo com o comunicado da marca alemã. Já a bateria de alto desempenho inspirada na Fórmula 1, foi projetada para uma entrega de potência rápida, com uma potência contínua de 70 kW e uma potência máxima de 150 kW durante um máximo de dez segundos.



Projectada para uma rápida entrega de energia, a autonomia em modo 100% elétrico fica-se apenas pelos 12 quilómetros.



Quanto à aceleração, o Mercedes-AMG-GT atinge velocidades "impressionantes": a aceleração dos 0 aos 100 km/h é realizada em apenas 2.9 segundos, e demora menos de dez segundos para bater nos 200 km/hora.



Já a velocidade máxima do super desportivo fixa-se nos 316 km/h, com o consumo médio a ficar-se pelos 8,6 litros por cada 100 quilómetros.



Tal como acontece na Fórmula 1, a máxima propulsão de energia elétrica está sempre disponível para o condutor, através da recuperação de elevado desempenho e recarregamento do powerback híbrido.



A experiência de condução contará ainda com sete modos do sistema AMG Dynamic Select: Electric, Comfort, Sport, Sport+, Race, Individual e Slippery, que podem fornecer desde uma condução eficiente a um comportamento dinâmico.



A marca alemã de automóveis pertencente ao grupo Daimler AG aposta pela primeira vez na combinação do já conhecido modelo desportivo com o futuro da energia elétrica. Em termos de estética, a diferença em relação ao GT 63 "convencional" é a entrada para carregamento elétrico, os logótipos E Performance e as jantes em liga leve, de 20 ou 21 polegadas, cada uma disponível em duas versões de cor.