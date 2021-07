Autonomia de até 785 km: Mercedes anuncia preços do topo de gama elétrico EQS

Os representantes da marca alemã em Portugal anunciaram esta sexta-feira em Lisboa, numa apresentação exclusiva do novo modelo à Imprensa, que o Mercedes EQS vai estar disponível no nosso país a partir de outubro em duas versões, com diferentes níveis de potência e autonomia.A versão mais potente é a EQS 580 4Matic. É proposto com dois motores (um atrás e outro à frente) e uma potência máxima de 385 kW (523 cv). A marca reivindica uma autonomia cem por cento elétrica de até 785 km (ciclo WLTP).A segunda versão a chegar aos mercados é o EQS 450+ com 245 kW de potência (333 cv). Tem tração traseira e o motor elétrico está colocado no eixo traseiro. Vai custar cerca de 125 mil euros.Em ambos os casos, a velociade máxima está limitada aos 210 km/h.Mais tarde, será introduzida uma versão de altos desempenhos com potência de até 560 kW (762 cv).Com o EQS, a Mercedes apresenta uma nova geração de baterias de alta densidade, a maior das quais para esta gama tem uma capacidade energética útil de 90 e 107,8 kWh. Isto significa um aumento de 26 por centro em comparação ao EQC 400 4Matic.A bateria pode ser recarregada em estações de carga rápida de corrente contínua com uma potência de até 200 kW. Bastam 15 minutos para obter a energia elétrica necessária para percorrer 300 km adicionais. Pode igualmente ser carregada numa tomada doméstica ou em estações públicas utilizando o carregador a bordo de corrente alterna, com uma potência de até 22 kW.No serviço Mercedes me Connect ‘Ionity Unlimited’, os custos de carregamento nos postos da Ionity estão incluídos durante um ano após a ativação.O ‘software’ de gestão da bateria, desenvolvido pela Mercedes-Benz, permite atualizações ‘Over-the-Air’.Primeiro modelo da Mercedes-Benz baseado na nova arquitetura modular para veículos elétricos de gama de luxo e de gama alta do construtor alemão, o EQS é considerado um veículo especialmente inteligente, dotado de mais de 350 sensores. Em função do equipamento, permite a condução totalmente autónoma até 60 km/h, embora a utilização do Drive Pilot dependa das leis em vigor em cada país. Entre outras novidades o EQS pode, opcionalmente, ser equipado com portas automáticas.