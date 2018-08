Mercedes regressa ao futuro com novo "concept car"

Mercedes-Benz

No final do dia de sexta-feira, em Monterey, na Califórnia, a Mercedes revelou o seu último "concept car", o EQ Silver Arrow. Trata-se de uma homenagem ao carro de corrida da marca, o W 125, que em 1937 atingiu um recorde de velocidade numa estrada pública que ficou próximo das 270 milhas por hora. Um máximo que só foi superado no final do ano passado pelo Koenigsegg Agera.

O carro eléctrico de apenas um lugar junta-se a uma longa lista de protótipos que a Mercedes revela todos os anos. Nenhum deles chegará sequer perto da produção, mas o director de design Gorden Wagener diz que são úteis para ilustrar como será a marca no futuro, incorporada num automóvel.

Tal como o nome sugere, é extremamente longo e fino. Tem mais de 17 pés (5,1 metros) de comprimento, mas apenas três pés (90 centímetros) de altura, com um divisor dianteiro de fibra de carbono e abas laterais com faixas de iluminação. As letras EQ, grandes e encastradas, anunciam a marca de carros eléctricos da empresa e estão iluminadas em azul junto às rodas.

A pintura "Alubeam Silver" no corpo do carro é idêntica à que foi utilizada nos carros originais Silver Arrow. No interior as paredes laterais são de camurça cinzenta e os acabamentos em alumínio e madeira de nogueira. O "dashboard" é curvo e está num ecrã panorâmico a três dimensões, que pode projectar as imagens da retaguarda do carro. No centro do volante está integrado um ecrã "touch". Uma alavanca na lateral do banco ajusta a altura do pedal para melhor se adequar à altura do condutor.

Se o EQ Silver Arrow fosse produzido para ser vendido, teria 738 cavalos e uma bateria fina e recarregável de 80 kWh e uma autonomia de mais de 250 milhas.