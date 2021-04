Metade das encomendas da Mercedes em Portugal já são híbridos plug-in

O segmento dos híbridos plug-in é aquele que apresenta maior dinamismo na Europa e também em Portugal, com um forte crescimento nas vendas no ano passado e nos primeiros três meses deste ano.No caso da Mercedes-Benz, os 3.354 veículos híbridos plug-in vendidos em Portugal no ano passado deram-lhe a liderança nos automóveis com esta tecnologia, indicou esta quarta-feira Jorge Aguiar, diretor de comunicação da marca alemã.E, adiantou, "49% das encomendas em carteira da Mercedes são plug-in".A marca germânica definiu como meta global que em 2025 os veículos plug-in e elétricos puros representem 25% das vendas, valor que sobe para 50% em 2030, indicou o CEO da Mercedes-Benz Portugal, Holger Marquardt, durante a apresentação do EQ Lounge.O EQ Lounge, na Nazaré, surge como um projeto da Mercedes para "apoiar a comunidade" e sensibilizar para os desafios da sustentabilidade.A nova estrutura foi criada com recurso a material reciclado, incluindo madeira ardida do pinhal de Leiria ed materiais recuperados do lixo e é autosustentável. Em termos energéticos, conta com painéis fotovoltaicos e a energia é acumulada em baterias em fim de vida de Mercedes.(Notícia em atualização)