Mobi.E dá início a plano de internacionalização com expansão para a Colômbia

A Mobi.E anunciu esta quinta-feira que foi contratada pelo grupo Vatia, uma das maiores empresas produtoras e comercializadoras de energia renovável da Colômbia, para ajudar a estruturar o desenvolvimento de novos negócios em torno da mobilidade elétrica. Desta forma, a empresa irá dar os seus primeiros passos na internacionalização, anunciada no início deste ano e que apontava a Europa e a América Latina como os eixos prioritários.Os serviços contratados à Mobi.E pela Vatia incluem, numa primeira fase, a assessoria e consultoria especializada em mobilidade elétrica e a avaliação de oportunidades de negócio em torno da interoperabilidade e universalidade das redes de carregamento para veículos elétricos. Está também prevista uma segunda fase, na qual será implementado o plano de negócios que vier a ficar definido."Portugal começa agora a capitalizar as vantagens competitivas relativamente à experiência acumulada há mais de 10 anos com o modelo Mobi.E, que privilegia a interoperabilidade, a universalidade do uso e a concorrência entre agentes de mercado, bem como à disposição de uma plataforma de gestão única", referiu a Mobi.E em comunicado.A empresa sublinha que a plataforma, "além de assegurar o roaming das diversas redes de carregamento privadas, permite ainda uma integração plena com o setor elétrico e disponibiliza informação gratuita e de acesso livre sobre a utilização e disponibilidade de toda a infraestrutura de carregamento nacional em tempo real".Para o presidente da Mobi.E, Luís Barroso, este contrato com a empresa colombiana representa "o início da concretização de uma estratégia de internacionalização da empresa, delineada no início deste ano com o objetivo de afirmar o nome de Portugal no contexto da transição energética do setor de transportes; servir de catalisador da atividade internacional de agentes de mercado a operar na rede Mobi.E; captar receitas que permitam reduzir os custos de utilização da rede"."Nos últimos meses, temos intensificado os contactos com empresas e entidades governamentais da América Latina e Caraíbas, com o propósito de estabelecer parcerias, um trabalho que começa agora a dar frutos", disse ainda o responsável.Na Colômbia, a Vatia é uma das dez maiores empresas do país em termos de comercialização de energia renovável no mercado regulado. Possui mais de 20 anos de experiência na produção de energia hidroelétrica e solar e comercialização, contando com mais de 30 mil clientes em todo o país.