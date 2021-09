Musk garante que Tesla continuará a “expandir investimentos” na China

Leia Também Elon Musk abre a porta a fábrica da Tesla na Rússia

O CEO da fabricante de veículos elétricos Tesla garante que a empresa está comprometida com o mercado chinês. As declarações foram feitas durante um evento organizado pela Administração do Ciberespaço da China, com questões pré-gravadas, nota a CNBC. Esta é a segunda vez este ano em que Elon Musk marca presença em eventos deste género, tecendo elogios ao mercado chinês. Desta feita, Musk notou que o país é "um líder global na digitalização"."A minha observação franca é a de que a China gasta muito em recursos e esforços para aplicar as últimas tecnologias do digital em diferentes indústrias, incluindo na indústria automóvel, o que faz com que a China seja líder global na digitalização".A Tesla, que tem instalada uma "gigafactory" em Xangai, continuará a investir no país - pelo menos foi essa a garantia feita por Musk. "A Tesla continuará a expandir o nosso investimento e esforços de investigação e desenvolvimento feitos na China", indicou Musk.As declarações de Elon Musk são feitas numa altura em que a empresa de automóveis elétricos tem visto aumentar o escrutínio no país. Embora a informação não tenha sido confirmada por fontes oficiais, a imprensa local avançou que os órgãos estatais e militares do país estariam impedidos de utilizar veículos da Tesla, devido a questões ligadas à segurança dos dados.Também este tema foi abordado por Elon Musk na sua intervenção, referindo que a empresa instalou um data center na China para "localizar todos os dados gerados pelo negócio no país, incluindo produção, vendas, serviço e carregamentos". O patrão da Tesla garantiu que "todas as informações passíveis de identificar alguém são armazenadas na China, sem transferências para outros países".