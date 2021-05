Tesla quer mais fábricas na China para disparar exportações a partir de Xangai

A Tesla, fabricante de veículos elétricos, planeia comprar terrenos em Xangai, na China, para construir mais fábricas de produção de automóveis no país que possam servir como uma espécie de "hub" de exportação para todo o mundo, a meio de uma guerra comercial entre a China e os EUA.A empresa liderada por Elon Musk está a considerar exportar o Modelo 3s feito em Xangai para mais mercados estrangeiros, incluindo os EUA, de acordo com a Reuters, numa altura em que os EUA estão a impor tarifas de 25% sobre a importação de veículos elétricos oriundos da China, um imposto ainda desenhando pelo antigo presidente Donald Trump.Agora, a Tesla está a equacionar comprar terreno extra na China, com uma adição de cerca de metade do tamanho do terreno existente de 200 hectares, adianta a agência de notícias. A área extra iria permitir à empresa aumentar a capacidade de produção.Os EUA e a China estão em desacordo sobre uma série de tópicos, desde alegados abusos de direitos humanos na região oeste de Xinjiang, ao controlo de Pequim sobre Hong Kong, até às empresas de tecnologia. Antes das eleições presidenciais, havia a esperança de que uma vitória do atual líder Joe Biden pudesse trazer um melhor relacionamento entre ambas as regiões, mas tal não se verificou.No mês passado, as vendas da Tesla na China caíram no mês passado para os 25.845 veículos, abaixo das 35.478 unidades vendidas em março, de acordo com os dados oficiais do mercado automóvel no país.As exportações dos carros elétricos da Tesla fabricados na China, por sua vez, foram robustas, num sinal de que há uma forte procura na Europa. Cerca de 14.174 veículos foram exportados da fábrica de Xangai.