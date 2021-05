Elon Musk abre a porta a fábrica da Tesla na Rússia

Leia Também Musk diz que a Tesla não vendeu nenhuma bitcoin após deixar de aceitar a moeda

Elon Musk voltou a demonstrar abertura para trabalhar com o governo russo. Em declarações citadas pelas agências Bloomberg e Reuters, Musk participou à distância num evento patrocinado pelo Kremlin, onde respondeu a perguntas de estudantes russos ao longo de 45 minutos. A Bloomberg indica que esta intervenção foi feita a convite de Dmitry Peskov, porta-voz do governo russo."Acho que estamos próximos de estabelecer uma presença na Rússia e acho que isso seria ótimo", afirmou Elon Musk, CEO da fabricante de carros elétricos. "Ao longo do tempo, vamos olhar para a possibilidade de ter fábricas noutras partes do mundo, potencialmente na Rússia em algum ponto."Na mesma intervenção, o patrão da Tesla apelou a que exista um maior diálogo entre Washington e Moscovo, onde decorreu o evento."Há muito talento e energia na Rússia", notou Elon Musk. "Temos esperança de que a energia continue no futuro e gostaria de encorajar fortemente as pessoas a pensar num futuro melhor do que o passado e a serem otimistas em relação ao futuro."Esta não é a primeira vez em que o CEO da Tesla apela ao contacto com o Kremlin. Há alguns meses, Musk convidou o Presidente russo, Vladimir Putin, para uma conversa na rede social áudio Clubhouse, onde é possível participar em pequenas salas de conversação.A Tesla tem já fábricas nos Estados Unidos e na China. Em 2019, a Tesla anunciou os planos para a construção de uma fábrica de carros elétricos em Berlim, na Alemanha, a chamada Gigafactory, num investimento de 4 mil milhões de euros.No mês passado, a Tesla anunciou que iria adiar a abertura da fábrica para o final deste ano, com Musk a culpar a burocracia alemã. "Acho que podia haver menos burocracia, isso seria melhor", afirmou Elon Musk, em declarações à imprensa.