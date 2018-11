Musk revela interesse da Tesla em carrinha da Mercedes-Benz

"Poderemos estar interessados em trabalhar com a Daimler/Mercedes numa Sprinter eléctrica. É uma excelente carrinha. Vamos averiguar". Foram estas as palavras do CEO da Tesla, Elon Musk, numa mensagem publicada hoje no Twitter em resposta a um tweet sobre carrinhas eléctricas.

Musk revelou assim o interesse da Tesla numa eventual parceria com a Mercedes-Benz, do grupo Daimler, para fabricar uma versão eléctrica da Sprinter.



Maybe interesting to work with Daimler/Mercedes on an electric Sprinter. That’s a great van. We will inquire. — Elon Musk (@elonmusk) 19 de novembro de 2018

A mais recente geração da Sprinter arrancou em Fevereiro deste ano e a Mercedes-Benz planeia lançar a partir do próximo ano a versão eléctrica desta carrinha, recorda a Reuters.

A Daimler escusou-se a comentar à Reuters se está ou não aberta a uma colaboração com a Tesla, mas um porta-voz da empresa disse congratular-se com o interesse de Elon Musk na Sprinter.

Dieter Zetsche, presidente executivo da Daimler há 12 anos e que em 2021 abandonará este cargo para ser "chairman" do grupo, disse no mês passado a um jornal polaco que não excluía uma cooperação futura com a Tesla – se bem que a fabricante alemã de carros de luxo tenha vendido a sua participação naquela empresa norte-americana.

Recorde-se que Elon Musk tem causado bastante controvérsia nos últimos meses devido ao seu comportamento errático, o que tem feito cair as acções da Tesla e o fez abrir mão do cargo de "chairman" da fabricante de veículos eléctricos – ficando apenas como CEO.

A australiana Robyn Denholm vai substituir Elon Musk como presidente do conselho de administração da empresa.