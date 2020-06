Nissan e Renault encurtam distância para líder Tesla nos automóveis eléctricos

No mês em que os concessionários automóveis reabriram após mais de seis semanas encerrados devido às restrições pela pandemia, as matrículas de ligeiros de passageiros totalmente elétricos em Portugal totalizaram apenas 257 veículos, menos 45,1% do que em maio do ano passado.









O resto da lista é composto pela Opel (62), Mercedes-Benz (55), Porsche (37), Audi (32), Kia (29), DS (18) e Citroën (10). Em maio a marca mais vendida entre os elétricos puros foi a Renault, com 48 veículos, seguindo-se a Nissan, com 41 unidades. Já a Tesla, líder do mercado no acumulado do ano, ficou-se pelos nove automóveis.Desta forma, a marca liderada por Elon Musk viu a sua liderança nos primeiros cinco meses do ano estreitar-se. A Tesla soma 670 veículos vendidos, mais 61 do que a Nissan. A Renault, com 549 unidades, fecha o pódio.Seguem-se a Peugeot, com 268, a Hyundai, com 234, e a Smart, com 202.A Jaguar contabiliza 121 automóveis 100% elétricos vendidos, enquanto a BMW regista 115 e a Mini vendeu 93 carros na versão elétrica. A Volkswagen, com 69 unidades, fecha o Top 10.O resto da lista é composto pela Opel (62), Mercedes-Benz (55), Porsche (37), Audi (32), Kia (29), DS (18) e Citroën (10).

Este foi o segundo mês consecutivo de quebra neste segmento depois do recuo igualmente de 45,1% em abril. Ainda assim, nos primeiros cinco meses do ano as vendas superam ligeiramente (4,8%) as de igual período de 2019, com mais 144 unidades vendidas.