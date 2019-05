Nissan Portugal dá desconto de 3.000 euros na compra do eléctrico Leaf

A Nissan Portugal decidiu reduzir em 3.000 euros o preço do automóvel elétrico Leaf para os clientes particulares, anunciou esta quinta-feira a empresa. A medida surge após ter sido esgotado o orçamento para este ano do incentivo para a compra de carros elétricos concedido pelo Estado, que era de três mil euros para os particulares, sujeito a condições.





Contactada pelo Negócios, a Nissan Portugal indicou que este desconto "não tem um prazo definido" e justificou o facto de ser apenas aplicado a particulares por "as empresas já terem diversos benefícios fiscais".A fabricante nipónica refere que o desconto aplica-se "quer às versões com bateria de 40kWh, quer para as novas versões Leaf e+ com bateria de 62kWh e uma autonomia que se estende até 528 quilómetros em ciclo urbano (norma WLTP)".A Nissan destaca ainda, no comunicado, que os dois veículos totalmente elétricos da marca – o Leaf e o comercial e-NV200, representam mais de 17% das vendas da Nissan em Portugal."Ao anunciarmos a manutenção do incentivo de 3.000 euros para particulares, queremos sublinhar o nosso comprometimento em oferecer aos nossos clientes a melhor experiência de mobilidade elétrica disponível no mercado", refere Antonio Melica, diretor-geral da Nissan Portugal, citado no comunicado.O Leaf foi o modelo eléctrico mais vendido em Portugal no ano passado, com 1.593 unidades, o que representa 39% do segmento. No primeiro trimestre deste ano, indica a Nissan, o Leaf já entregou 800 veículos Leaf. As vendas de ligeiros de passageiros elétricos entre janeiro e março ascenderam a 2.124 unidades e o número deste tipo de veículos em Portugal supera já as 12 mil viaturas