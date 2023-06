Novo Mitsubishi Colt regressa à Europa

A Mitsubishi acaba de apresentar a sétima geração do novo Colt, que chegará à rede de concessionários da marca no último trimestre deste ano.



Baseado na plataforma CMF-B da Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, o novo Colt foi desenvolvido na Europa e é fabricado na unidade de produção da Renault em Bursa, na Turquia.





A marca japonesa cumpre assim a sua segunda etapa de lançamentos europeus em 2023, que surgiu após a introdução da nova geração ASX em março. Desde que foi lançado pela primeira vez na Europa, em 1978, o Colt vendeu mais de 1,2 milhões de unidades, distribuídas pelas suas seis gerações.



‘Design’ dinâmico e moderno, tanto no exterior como no habitáculo, o novo Colt vai estar disponível no mercado nacional com duas motorizações, quatro níveis de equipamento – Inform, Invite, Intense e Instyle – e cinco cores de carroçaria. Os preços só serão conhecidos mais próximo do início das vendas no último trimestre.

Mecanicamente, a motorização de entrada no nosso país é uma unidade a gasolina de três cilindros, com turbocompressor, 1.0 litros e s e 90 cv, acoplada a uma transmissão manual de seis velocidades.



O Colt recebe também com uma motorização híbrida (HEV), que conjuga um motor a gasolina de 1.6 litros e quatro cilindros com uma transmissão automática multimodo, capaz de debitar 145 cv de potência.



O sistema híbrido combina um motor elétrico de 36 kW, um gerador de alta tensão e uma bateria de 1,2 kWh para auxiliar o motor de combustão, juntando-lhes o sistema de recuperação da energia na travagem para melhorar ainda mais a eficiência.



No interior, os níveis de equipamento disponíveis beneficiam de um conjunto de acessórios que aumentam as opções de personalização, tais como um gancho de reboque retrátil, porta-bagagens de tejadilho ou um forro de bagageira reversível, que permitem adaptar o Colt às necessidades específicas de cada cliente.

Segurança e conforto

Segundo a marca, o novo Colt integra os mais recentes sistemas de segurança passiva e ativa, como um conjunto de sensores ultrassónicos, de câmara e de radar para proporcionar uma visão de 360° e um conjunto completo de sistemas ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) neste modelo de segmento B, incrementando a segurança ativa.



A nível de conforto, destacam-se o aquecimento do volante e dos bancos, bem como o travão de estacionamento elétrico e o sistema de arranque sem chave, que deteta quando o condutor está a sair e tranca automaticamente o veículo quando se encontrar a aproximadamente um metro de distância.



O novo modelo inclui ainda as plataformas de conectividade Apple CarPlay e Android Auto, que podem ser acedidas através do ecrã capacitivo tátil de 7" ou de 9,3", ou do comando de voz.



Os sistemas de ‘infotainment’ são complementados pela capacidade de carregar a bordo dispositivos pessoais sem fios, pelas duas portas USB e pela opção de um sistema de som Bose Premium, com nove altifalantes, que eleva o áudio reproduzido no habitáculo a um novo patamar.