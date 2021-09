Novo topo de gama Citroën C5 X chega em 2022

Inspirado, como o próprio nome indica, no protótipo Cxperience desvendado no Mondial de l’Automobile de 2016, em Paris, o novo Citroën C5 X, porta-estandarte da marca francesa do grupo Stellantis, promete renovar os códigos do segmento D, recorrendo a uma proposta única, já designada de berlina ‘crossover’, que procura igualmente captar uma clientela de outros segmentos.





Com uma distância entre eixos de 2,785 metros, que proporciona uma boa habitabilidade no banco traseiro, o C5 X conta com dimensões exteriores generosas – 4, 805 metros de comprimento, 1,865 m de largura e 1,485 m de altura. A bagageira oferece um volume líquido de 545 litros. A porta traseira tem uma abertura ampla, bem como um piso de carga baixo, permitindo uma utilização fácil e prática no dia-a-dia.



Esteticamente, o C5 X apresenta uma silhueta vanguardista, com linhas fluidas e aerodinâmicas, que combina vários estilos: berlina, ‘break’ e SUV. Outros detalhes são: o capô longo, a linha de cintura elevada, os guarda-lamas traseiros rebaixados, uma altura ao solo superior quando comparada à de uma berlina tradicional e rodas com 720 mm de diâmetro com pneus de 19 polegadas na maior parte das versões.



Entre outras novidades, o C5 X introduz, em estreia mundial, a suspensão ativa Citroën Advanced Comfort, elemento que reforça a sensação de viajar a bordo de um ‘tapete voador’, sensação intimamente ligada à história da Citroën.

A Citroën mostrou esta quinta-feira em Lisboa o seu novo topo de gama C5 X, que chega ao mercado nacional em 2022. Fabricado na China, o novo modelo combina de forma original o estilo de uma berlina com o dinamismo de uma carrinha e a postura elevada de um SUV cupê. Vai estar disponível com motorizações a gasolina e híbridas 'plug-in'.

O habitáculo, tipo ‘lounge’, moderno e requintado, está equipado com bancos Advanced Comfort. O bem-estar a bordo é reforçado pelas tecnologias de ponta como o ‘Head Up Display’ mais abrangente e o leque de equipamentos de assistência à condução, tais como o Highway Driver Assist ou o novo interface de comunicação e entretenimento através do ecrã tátil de alta definição com 10 ou 12 polegadas, com reconhecimento de voz natural, personalizável com ‘widgets’, tal como num ‘tablet’. Para acesso às várias funcionalidades do sistema basta dizer ‘Hello Citroën’.



Mecanicamente, a marca propõe duas motorizações a gasolina, com 130 e 180 cv de potência, e uma variante híbrida recarregável com 225 cv. Combina um bloco a gasolina de 180 cv com um motor elétrico de 81 kW, uma bateria de 12,4 kW e uma caixa automática eletrificada de oito velocidades. Não está prevista qualquer versão de tração integral.



A variante híbrida permite arrancar e circular em total silêncio e sem emissões de CO2, durante mais de 50 quilómetros e até uma velocidade máxima de 135 km/h.



A abertura das encomendas do C5 X no mercado português está prevista para o próximo trimestre.