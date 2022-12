Número de carros novos vendidos em Portugal sobe 39.4% em novembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em novembro, em Portugal, o registo de novos veículos de passageiros atingiu os 15.230 subindo 39.4% face ao período homólogo quando os registos ficaram em 10.928.



Segundo dados divulgados esta quinta-feira pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), no durante os onze meses do ano foram registados 141.552 novos veículos de passageiros em Portugal. Mais 5,6% quando comparado com o mesmo período de 2021.



O aumento das novas viaturas vendidas em Portugal, em novembro, fica bem acima da subida registada pelos países da União Europeia onde se fixou um acréscimo de 16.3%, face ao mês homólogo, com 829.527 unidades vendidas. No entanto, este resultado fica ainda abaixo dos níveis registados em novembro de 2019, no pré-pandemia, quando foram vendidos cerca de um milhão de novas viaturas de passageiros.

E apesar da subida homóloga do mês de novembro há um outro indicador na UE em sentido negativo: entre janeiro e novembro deste ano o registo de novos veículos de passageiros diminuiu 6,1% face aos mesmos 11 meses de 2021.



Os dados da ACEA mostram ainda que, em termos homólogos, todos os principais mercados contribuíram positivamente para o crescimento registado, com três em quatro a registar subidas de dois dígitos: Alemanha (31,4%), Itália (14,7%) e Espanha (10,3%).



O mercado francês teve uma performance "mais modesta, mas ainda assim sólida", ao crescer 9,8%, descreve a ACEA.



Itália com maior quebra em vendas desde o início do ano



Nos primeiros onze meses deste ano, apesar da recente recuperação, as vendas ainda não foram suficientes para anular as perdas acumuladas entre janeiro e julho, refere a ACEA. Entre os principais quatro mercados, Itália regista a maior queda (-11,6%), seguindo-se a França (-8,7%), Espanha (-4,4%) e a Alemanha (-2,4%).



Entre os fabricantes que mais venderam novas viaturas na EU em novembro, o grupo Volkswagen ocupa o primeiro lugar do pódio, com uma quota de mercado de 25.1% com 208,177 novos registos, crescendo 36.4% face ao período homólogo.



Apesar de queda de 1,1% face a novembro de 2021, a Stellantis ocupa a segunda posição com uma quota de 18.1%, com 149,979 novas viaturas vendidas.



O grupo Renault está na terceira posição com uma quota de 10.6%, que traduz 88,178 de vendas de novos carros.



A subida mais acentuada face ao período homólogo, em termos de vendas, foi registada pela Ford com uma quota de 4% de mercado, tendo vendido 33,511 novas viaturas na EU, mais 37.3% face a novembro de 2021.