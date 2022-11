Registo de novos carros sobe 12,2% na UE em outubro

O registo de novos veículos de passageiros subiu 12,2% na União Europeia em outubro, face ao mês homólogo, com 745.855 unidades vendidas. No entanto, este resultado fica ainda abaixo dos níveis registados em outubro de 2019, no pré-pandemia.Segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 17 de novembro, pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), apesar da subida homóloga do mês há um outro indicador em sentido negativo: entre janeiro e outubro deste ano o registo de novos veículos de passageiros diminuiu 8,1% face aos mesmos 10 meses de 2021.

Olhando apenas para o mês de outubro, e em termos homólogos, todos os principais mercados contribuíram positivamente para o crescimento registado, com três em quatro a registar subidas de dois dígitos: Alemanha (16,8%), Itália (14,6%) e Espanha (11,7%). O mercado francês teve uma performance "mais modesta, mas ainda assim sólida", ao crescer 5,5%, descreve a ACEA.Os dados da ACEA mostram que em Portugal o registo de veículos de passageiros cresceu 18,8% em outubro, para 12.560. Já nos primeiros 10 meses do ano foram registados 126.322 novos veículos de passageiros, uma subida de 2,6% face ao período homólogo de 2021.