O melhor resultado de sempre: Dacia cresce 47% no mercado nacional

Segundo revelou José Pedro Neves, diretor-geral da Dacia Portugal, em conferência de Imprensa, a marca foi em 2023 a quarta mais vendida em Portugal e só por escassas sete unidades é que não entrou no top 3 do ‘ranking’ dos veículos particulares.

Pelo segundo ano consecutivo, a marca foi igualmente líder de vendas a clientes particulares (quota de mercado de 18%), com os modelos Sandero e Duster a serem os preferidos dos portugueses.

Com um total de 6.424 unidades, o Dacia Sandero foi o segundo automóvel mais vendido em Portugal e voltou a ser o preferido dos clientes particulares.

O Dacia Duster também repetiu o feito de ser o segundo modelo mais escolhido pelos clientes particulares e manteve-se como campeão de vendas do segmento C e subsegmento C-SUV. A gama Eco-G (gasolina e GPL) continua a crescer e representa já 6 em cada 10 Dacia vendidos em Portugal.

No segmento dos automóveis 100% elétricos, a Dacia subiu à quarta posição com o Dacia Spring a ser o modelo mais vendido a clientes particulares, com 562 unidades registadas, a que correspondem 15.40% de quota de mercado – mais do dobro do segundo modelo mais vendido.

O sete lugares mais acessível do mercado, o Dacia Jogger, também viu os seus argumentos reforçados, com uma versão equipada com uma motorização híbrida. Mais de 4.700 Jogger já foram vendidos desde o seu lançamento, em Portugal, em 2022. Em 2023, foram vendidas 3.768 unidades Jogger, um crescimento de 360% face a 2022, com a versão de sete lugares a representar 93% das vendas. As versões topo de gama do versátil modelo representaram 70% das vendas, precisamente a média da Dacia nas versões mais equipadas em cada modelo.

Grandes expectativas para 2024

O ano de 2024 é encarado pelo diretor-geral da Dacia Portugal com justificado otimismo.

A nova geração do icónico Duster vai estar disponível a partir de maio. Sem Diesel e só a gasolina e GPL, o Duster promete 1.300 km de autonomia. As encomendas abrem a 4 de março.

Por sua vez, o novo Dacia Spring símbolo da democratização da mobilidade elétrica, chega ao mercado no final do primeiro semestre de 2024.

Já o Dacia Bigster vai ser revelado, no Salão Automóvel de Paris, em outubro. Também os modelos Sandero, Sandero Stepway e Jogger vão beneficiar de importantes evoluções ainda no primeiro semestre deste ano.

Este ano, a marca aposta também no crescimento de 25% nas vendas a empresas.

‘A viagem que temos feito tem sido incrível, sobretudo se pensarmos que, há apenas três anos, a marca era apenas a 14ª mais vendida no país’, sublinhou José Pedro Neves.

A Dacia completou em 2023 quinze anos de presença oficial em Portugal.