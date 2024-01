Leia Também UE não vai conseguir cumprir metas de redução das emissões dos automóveis, alerta TCE

O parque automóvel português continua a envelhecer, alerta a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), defendendo que a renovação tem de ser uma "prioridade", lembrando que, em 2022, circulavam nas estradas em Portugal aproximadamentefica patente nomeadamente na idade média das viaturas entregues para abate que tem seguido uma trajetória ascendente há mais de uma década, assinalou, esta quinta-feira, o secretário-geral da ACAP, Hélder Pedro, dando conta de que, no ano passado, olhando para o universo de 100 mil veículos que seguiram para o desmantelamento a média de idades situava-se em média 24,3 anos, contra 15,6 anos em 2006.Apesar do"Portugal continua com um parque automóvel envelhecido, quando comparado com outros países da União Europeia (UE)", realçou, durante o Fórum do Retalho Automóvel, descrito como "o maior evento exclusivamente dedicado aos temas do negócio da distribuição automóvel em Portugal", decorre, esta quinta-feira, sob o tema "Conduzir à nova mobilidade", no Centro Cultural de Belém.À luz dos números compilados pela ACAP,. E, nesse ano, só 18% do parque de automóveis ligeiros de passageiros tinha menos de 5 anos de idade, quando em 2000 pesavam 46%.Os ligeiros de mercadorias e os pesados de mercadorias são atualmente os veículos mais velhos do parque automóvel nacional, situando-se acima dos 15 anos. Seguem-se os pesados de passageiros (14 anos) e, por fim, então, os ligeiros de passageiros (13,6 anos).Um dos fatores que tem contribuído para o envelhecimento do parque automóvel português tem que ver também com o aumento do número de viaturas importadas, já que se tem verificado ". "Há, de facto, um envelhecimento do parque em Portugal por esta via", sinalizou Hélder Pedro, dando conta de que a idade média neste segmento no ano passado (até novembro) foi de 8,3 anos, contra 7 anos em 2022.Em 2023, as matrículas de automóveis ligeiros de passageiros importados usados em Portugal representavam 54,9% das novas (contra 67,1% em 2022, ano pautado designadamente pela escassez de componentes devido às disrupções na cadeia de valor, desencadeadas em grande parte pela guerra na Ucrânia).Com o intuito de procurar renovar o parque automóvel em Portugal, a ACAP tem vindo a defender a reintrodução de mecanismos de incentivo ao abate de veículos em fim de vida para acelerar a substituição dos veículos convencionais mais antigos e poluentes por veículos de baixas emissões, tal como aconteceu em Espanha, Itália ou França, uma batalha ganha, já que o Governodecidiu incluir um programa para o efeito no Orçamento do Estado para 2024 A ACAP fez as contas ao impacto ambiental da medida que, segundo avançou,, assim como no corte de 38.200 toneladas de CO2 ao ano.Além disso, apontou, há também "ganhos" do ponto de vista da diminuição da sinistralidade rodoviária, difíceis de medir, mas que devem ser tidos em conta considerado que Portugal continua a ter "índices graves".Apesar de o mercado automóvel ter crescido em 2023, figurando em nono lugar na "grelha" da UE, o secretário-geral da ACAP chamou a atenção para o facto de o setor, "um dos mais afetados pela pandemia", ainda não ter recuperado os níveis de 2019, ainda que esse seja também o cenário noutros países do bloco dos 27.Neste sentido, a ACAP defende, entre outros, a continuação do programa de incentivos a veículos elétricos, do Fundo Ambiental, até porque, apesar dos "números promissores" em termos de vendas de veículos mais sustentáveis,(elétricos, híbridos ou híbridos plug-in), com 58,2% a usarem gasóleo e 36,6% gasolina.A este nível, seguindo, aliás, o mote do fórum, a ACAP propõe também a, que inclua vários parceiros do setor, com a supervisão da Mobi.E.Outra medida passa por avançar com a redução fiscal no momento da compra dos veículos tal como preconizado na reforma fiscal de 2007.O setor automóvel em Portugal, composto por, gerou, em 2023,(entre IVA, IUC, ISP e outros impostos), sendo o que mais contribuiu.Embora sublinhando que também é assim na UE, o secretário-geral da ACAP não deixou de fazer um paralelismo: "em Portugal representa quase 18% das receitas fiscais do Estado, enquanto a média na UE anda nos 14%".