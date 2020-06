O que joga a favor da Tesla e quais as principais ameaças?

A maioria dos analistas vê mais oportunidades do que ameaças no futuro da Tesla. A força da marca, o domínio do mercado dos automóveis elétricos e o potencial de crescimento na China e Europa são "trunfos". As exigências de investimento e a concorrência cada vez mais feroz são os maiores riscos.