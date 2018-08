Pedidos de apoio à compra de veículos eléctricos aumentam 50% até Agosto

Bruno Simão

O Ministério do Ambiente recebeu mais de 1.200 candidaturas de apoio à compra de veículos eléctricos entre 1 de Janeiro e 22 de Agosto deste ano, o que representa um aumento de cerca de 50% face a igual período em 2017, revelou esta quarta-feira o ministério liderado por João Matos Fernandes.

Segundo o comunicado, as candidaturas recebidas pelo Fundo Ambiental cifraram-se em 1.243, valor em cerca de 50% superior ao período homólogo.

O ministério sublinha que o programa foi alargado este ano à aquisição de veículos de duas rodas eléctricos (ciclomotores e motociclos).

As pessoas singulares podem candidatar-se a apoio para a aquisição de uma unidade, enquanto as pessoas colectivas (empresas e instituições) podem requerer apoios para a compra de um máximo de cinco unidades.

O Fundo Ambiental concede um apoio de 2.250 euros para a aquisição de carros eléctricos, enquanto nos veículos de duas rodas eléctricos o subsídio está limitado a 20% do valor do veículo e a um montante máximo de 400 euros.

No site do Fundo Ambiental, que actualiza os dados em tempo real, o número de candidaturas para apoio à aquisição de carros eléctricos ascende a 1.223 e o de pedidos de apoio para a compra de veículos de duas rodas é de apenas 22.