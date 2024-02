Petrotec constrói nova fábrica de carregadores elétricos

A nova instalação vai fabricar equipamentos para a ‘startup’ do Grupo, a Hellonext, mas também para outros parceiros comerciais. O início da produção está previsto para o segundo semestre deste ano, com a expectativa de que 90% da produção seja destinada à exportação.Segundo Nuno Cabral, CEO do Grupo, ‘numa primeira fase, a unidade vai estar preparada para fabricar, anualmente, 3.000 carregadores rápidos e ultrarrápidos, na sua maioria, destinados a mercados como o Reino Unido, Espanha, Polónia, República Checa, Eslováquia, Estónia, Islândia, Lituânia e Roménia’.A nova fábrica, que representa a quinta unidade industrial do Grupo Petrotec, vai impulsionar a criação de, aproximadamente, meia centena de novos empregos, no curto prazo.O projeto beneficia de uma parceria estratégica entre o Grupo Petrotec e a multinacional de Taiwan, Zerova, para o codesenvolvimento e a distribuição de carregadores para veículos elétricos.Desde a sua fundação, em 1983, o Grupo Petrotec emergiu como líder europeu na produção de equipamentos e serviços para a indústria de combustíveis.Com capitais 100% portugueses, filiais em oito países e representação em 84 países de quatro continentes, a empresa tem mais de 1.200 colaboradores, sendo o parceiro industrial e tecnológico de algumas das maiores companhias e retalhistas do mundo, com equipamentos instalados em mais de 200.000 estações de serviço.