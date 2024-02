Gigante italiana investe 13 milhões numa nova fábrica em Cantanhede

Fundada em Milão, em 1937, a Mapei apresenta-se como empresa líder na produção de produtos químicos para a construção, presente em 57 países com 102 subsidiárias, 90 fábricas, nos cinco continentes, e mais de 12 mil trabalhadores, tendo fechado o exercício de 2023 com uma faturação de quase 4,2 mil milhões de euros.

Em Portugal, onde aterrou no final de 2001 e emprega atualmente cerca de uma centena de trabalhadores, com uma faturação que atingiu os 30 milhões de euros no ano passado, decidiu investir 13 milhões de euros numa nova fábrica, que tem inauguração marcada para 13 de março.





"Com 26.500 metros quadrados de área total, dos quais 12.000 de área coberta, esta nova unidade produtiva é dotada de tecnologias de vanguarda, que permitirá à filial portuguesa do grupo aumentar a capacidade produtiva, ampliar a gama de produtos, potenciando o serviço ao cliente", detalha a Mapei, em comunicado.





Para Carla Santos, diretora geral da Mapei Portugal, "este investimento revela a aposta do grupo no nosso país, para o crescimento do negócio".

"Com esta nova e moderna fábrica estamos ainda mais preparados para responder às exigências do mercado local, prevendo para 2024 continuar a crescer em termos de segmentos de negócio, aproveitando as oportunidades de mercado e apostando em soluções inovadoras e eco sustentáveis, com o intuito de acrescentar valor à oferta e gama de produtos aos clientes", sustenta Carla santos.

Recentemente, a empresa integrou a Profilpas Portugal, "consequência do processo de fusão, uma empresa adquirida pelo grupo Mapei, em 2022, com um armazém em Rio do Mouro, Sintra, especializada em perfis técnicos e de acabamento para o assentamento de cerâmica, madeira, laminados, linóleo e alcatifa", explica.

Com escritórios centrais situados no Parque das Nações, em Lisboa, a Mapei Portugal participou com os seus produtos em algumas obras emblemáticas no nosso país, como construção dos metropolitanos do Porto e de Lisboa, os estádios de futebol para o Euro 2004, a Igreja da Santíssima Trindade de Fátima, a Cidade do Futebol da Seleção Portuguesa de Futebol, a Nova School of Business and Economics de Carcavelos ou a expansão do Aeroporto da Portela, em Lisboa.