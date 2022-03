Peugeot 308 é o Carro do Ano Nacional 2022

O Peugeot 308 é o grande vencedor da 39ª edição do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2022, uma iniciativa do grupo Impresa na qual o Jornal de Negócios/Negócios.pt participa na qualidade de membro do júri.No total, concorreram a esta edição do concurso 34 automóveis, com diferentes modelos e versões, dos quais 22 candidatos ao título de vencedor do Carro do Ano.O Peugeot 308 acabou por merecer a preferência da maioria dos jurados na ronda de votação final onde se defrontou com os outros seis finalistas: Cupra Born, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Nissan Qashqai, Skoda Enyaq e Toyota Yaris Cross. Destaque para a presença de quatro automóveis elétricos na lista de sete finalistas.A terceira geração do compacto francês, que sucede ao Seat Leon, conta com uma estética atraente, está maior, mais espaçoso, traz duas versões híbridas, tanto para a berlina como para a carrinha, e terá uma variante 100% elétrica em 2023. Foi considerado pelos jurados como a proposta mais racional adaptada à realidade do nosso país.Os galardões do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2022 contemplaram ainda um total de oito classes: Citadino, Desportivo, Familiar, SUV Compactos (inclui Crossovers), Grandes SUV, Elétrico, Híbrido e Híbridos Plug-in.– Peugeot 308– Hyundai Bayon– Kia EV6– Toyota Yaris Cross– Peugeot 508 PSE– Peugeot 308 Hybrid– Škoda Enyaq IV 80– Kia Sorento PHEV– Nissan Qashqai MHEVVinte jurados, em representação dos principais órgãos de comunicação social do país, realizaram testes dinâmicos com os diferentes modelos a concurso. Estética, performances, segurança, fiabilidade, preço e sustentabilidade ambiental foram algumas das áreas de avaliação.Este ano, o vencedor do Prémio Tecnologia e Inovação é o Projeto V2X da Bosch Car Multimédia. O projeto 'Easy Ride' desenvolvido pela 'Bosch Car Multimédia', em Braga, contempla cinco subprojetos, onde se inclui o 'Vehicle to X Communication' (V2X).O projeto é focado nas várias vertentes autónomas, em que o veículo terá um 'cockpit' inteligente de maneira a proporcionar uma viagem personalizada ao ocupante, tendo, ao mesmo tempo, noção do estado do próprio automóvel e do que o rodeia; o ambiente, outros veículos autónomos, veículos de duas rodas, peões, entre outros.Finalmente, a Comissão Executiva do concurso decidiu distinguir Miguel Sanches, vice-presidente de operações da Volkswagen do Brasil e América do Sul, como Personalidade do Ano.Pela sua participação profissional e empenho pessoal, Miguel Sanches contribui inequivocamente para o desenvolvimento do setor automóvel em Portugal.Miguel Sanches esteve seis anos à frente da Autoeuropa. Miguel Sanches foi o responsável máximo da fábrica no arranque da produção do Volkswagen T-Roc. Também esteve aos comandos da unidade fabril durante a pandemia, que obrigou a uma adaptação profunda da Autoeuropa.Miguel Sanches chefiou a Autoeuropa desde 2015, mas já tinha estado na fábrica de Palmela entre 1993 e 2011. No final de 2021, deixou a Autoeuropa para rumar a um novo projeto no seio do grupo Volkswagen.