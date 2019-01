Peugeot Partner lidera vendas nos comerciais ligeiros a diesel

As vendas de automóveis ligeiros de mercadorias a gasóleo em Portugal cifraram-se em 39.010 unidades no ano passado, uma subida de 1,9% face a 2017, segundo dados facultados ao Negócios pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Neste segmento, os veículos a diesel representam 99,3% das vendas.

As vendas de automóveis ligeiros de mercadorias a gasóleo em Portugal cifraram-se em 39.010 unidades no ano passado, uma subida de 1,9% face a 2017, segundo dados facultados ao Negócios pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Neste segmento, o segundo mais importante no mercado português, os veículos a diesel representam 99,3% das vendas.

O modelo mais vendido no ano passado foi a Peugeot Partner, com 5.635 veículos, tendo aumentado as vendas em 10,6%.



A vice-liderança pertence a outra marca francesa: a Citroën. O modelo Berlingo Van, com 5.408 unidades, registou uma subida de 7,9% nas vendas.





O pódio encerra com outro fabricante gaulês. O Renault Kangoo Express aumentou as vendas em 17,2%, para os 4.781 veículos.



A Ford Transit manteve o quarto lugar, apesar da quebra de 15,3% nas vendas, para 2.588 unidades.



Segue-se o Fiat Doblò Cargo, com 1.875 viaturas, que viu as vendas crescerem 33%.



Ainda no Top 10 encontram-se o Renault Clio Société, a Iveco Daily, a Toyota Hilux, o Renault Master e o Mitsubishi L200.