Renault Clio é campeão de vendas em Portugal também no diesel

No ano passado as vendas de automóveis ligeiros de passageiros a gasóleo em Portugal totalizaram 121.591 unidades, menos 14.050, ou 10,4%, do que em 2017, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) a que o Negócios teve acesso. O diesel representa 53,3% das vendas do segmento que maior peso tem no mercado automóvel português.



O modelo mais vendido nos ligeiros de passageiros a diesel foi o Renault Clio, com 7.226 unidades, uma subida de 10,6% em relação a 2017. Este modelo da Renault foi, aliás, o modelo de ligeiros de passageiros mais vendido no mercado português em 2018, somando o sexto ano consecutivo como líder em Portugal.

Segue-se o Nissan Qashqai, com 6.181 veículos, que aumentou as vendas em 9,2% e ultrapassou o Renault Mégane. O modelo da marca francesa fechou o ano com 5.511 viaturas vendidas, uma queda de 15,4%.

O Mercedes-Benz Classe A surge na quarta posição, com 5.278 unidades, tendo aumentado as vendas em 14,9%. De referir que a versão a diesel representou 93,1% deste modelo da marca alemã.

O Peugeot 308 subiu ao quinto lugar, ultrapassando o Volkswagen Golf, que caiu para a 15.ª posição após as suas vendas terem recuado 60,7%. O modelo da marca gaulesa encerrou 2018 com 4.088 veículos entregues, uma quebra de 9%.

O Top 10 inclui ainda o BMW Série 1, o Fiat Tipo, o Peugeot 3008, o Renault Captur e o Ford Focus.