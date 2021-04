Peugeot recupera ponteiro de velocidade no 308 para contornar falta de chips

Leia Também Falhas no fornecimento de semicondutores paralisam Autoeuropa durante uma semana

Quem não tem cão caça com gato. Foi esta a filosofia da Stellantis para fazer face à escassez global de chips O grupo que nasceu da fusão da PSA com a Fiat Chrysler anunciou esta quarta-feira que irá substituir os painéis de velocidade digitais pelos antigos ponteiros de velocidade no modelo 308."É uma forma engenhosa e ágil de contornar um obstáculo real para a produção automóvel até a crise dos chips terminar", disse à Reuters um porta-voz do grupo liderado por Carlos Tavares. escassez de semicondutores já tinha perturbado a produção do 308 na fábrica francesa de Sochaux, de forma semelhante ao sucedido com outros fabricantes, incluindo a Autoeuropa , em Palmela, que suspendeu a produção durante uma semana devido à falta de componentes.Os velocímetros "tradicionais", ou "retro", deverão começar a surgir nos Peugeot 308 no final de maio, indicou a empresa.A Stellantis, contudo, apenas vai recorrer a esta "receita" neste modelo.A gama atual do 308 começará a ser descontinuada no outono e a nova geração do modelo será fabricada novamente com velocímetros digitais na fábrica de Mullhouse.O canal noticioso francês LCI avançou que a Peugeot estava a ponderar um desconto de 400 euros nos veículos com velocímetros analógicos, mas a Stellantis escusou-se a confirmar esta informação.Nos primeiros três meses deste ano foram vendidas em Portugal 404 unidades do Peugeot 308 , tendo sido o vigésimo modelo mais popular no mercado nacional.