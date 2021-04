Descubra os modelos automóveis mais vendidos em Portugal até março

Se no futebol os "leões" sorriem com a liderança do Sporting, no mercado automóvel o primeiro trimestre deste ano revelou-se favorável à "marca do leão". A Peugeot consegue os dois lugares cimeiros na lista de modelos de ligeiros de passageiros mais vendidos.O campeão de vendas até março é o Peugeot 2008 com 1.545 unidades e uma quota de mercado de 4,98%. Face ao primeiro trimestre de 2020, as vendas subiram 34%. Logo atrás surge o Peugeot 208, com 1.451 veículos vendidos.A fechar o pódio encontra-se o Mercedes Classe A, com 1.275 unidades. Há um ano o Classe A era o segundo modelo mais vendido em Portugal.O C3, da Citroën, é o quarto modelo mais popular, com 932 veículos, superando o Renault Captur, com 872.Já o Renault Clio apenas ocupa a nona posição, com 643 unidades entregues. O modelo era líder destacado no primeiro trimestre do ano passado e foi o modelo mais vendido em Portugal em 2020, somando o oitavo ano como campeão de vendas.Os automóveis elétricos puros sofreram um recuo de 41% no primeiro trimestre, tendo sido vendidas menos 1.097 unidades do que entre janeiro e março de 2020. Os portugueses parecem estar a preferir cada vez mais os híbridos plug-in em detrimento dos carros 100% elétricos.Este desempenho reflete-se na lista de modelos mais vendidos nos primeiros três meses do ano, onde o Model 3 da Tesla é o único elétrico puro entre os 50 modelos mais vendidos. No ano passado eram três os modelos 100% elétricos a intregrarem o Top 50.A Peugeot não limitou o seu domínio aos dois lugares cimeiros. A marca francesa coloca ainda o 3008 na décima posição, com 614 unidades vendidas até março.E da lista de 50 modelos mais vendidos constam ainda o 308 e o 5008, na 20.ª e 46.ª posições, respetivamente.A Mercedes-Benz, contudo, é a marca com maior presença no Top 50 ao colocar sete modelos na lista.Segue-se, além da Peugeot, a BMW com cinco modelos entre os 50 mais populares.A Volkswagen coloca quatro modelos no Top 50 mas todos no fim da tabela. O T-Cross é agora o modelo mais vendido, com 206 unidades que lhe valem o 45.º posto. O Golf, o Polo e o "português" T-Roc encontram-se nos lugares 47, 48 e 49.