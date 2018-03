Plataforma de “carsharing” da PSA chega em Abril

A plataforma de partilha de carros do grupo PSA Peugeot Citroën, a Emov, vai arrancar em Abril a sua actividade em Lisboa. A confirmação foi dada esta segunda-feira, 19 de Março, pelo grupo automóvel.





A Emov, serviço de "carsharing" apenas com veículos eléctricos, contará com 150 Citroën C-Zero na capital. "Entre as vantagens do serviço inclui-se a possibilidade de deixar a viatura estacionada em áreas de estacionamento reguladas, dentro do perímetro de utilização deste serviço, sem ter que pagar por isso", explica o grupo liderado pelo português Carlos Tavares.



A plataforma contará também com uma área para os automóveis junto ao aeroporto de Lisboa, sendo possível a reserva dos mesmos por telemóvel com uma antecedência mínima de 20 minutos.