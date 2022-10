Porsche mete "prego a fundo" e já é fabricante automóvel mais valiosa da Europa

Leia Também Ações da Porsche AG fecham abaixo do preço do IPO

Uma semana. Foi esse o tempo que demorou à Porsche para se tornar o fabricante automóvel europeu mais valioso, destronando a ex-casa-mãe Volkswagen.A Porsche estreou-se na bolsa de Frankfurt na passada quinta-feira, 29 de setembro, com um preço de 82,5 euros por ação. Depois de na segunda-feira ter chegado a cair para os 81 euros, a fabricante de automóveis desportivos acelerou esta quinta-feira e tocou os 93 euros, o que lhe conferia um valor de mercado de 85 mil milhões de euros.Os ganhos do dia acabaram por perder algum gás e as ações da Porsche fecharam a subir 2,94%, nos 90,92 euros. Assim, a Porsche terminou a sessão com uma capitalização bolsista de 82.828,1 milhões de euros.Já a Volkswagen avançou hoje 2,17%, para os 174,45 euros, a que corresponde um valor em bolsa de 78.718,2 milhões de euros.A Mercedes-Benz, a terceira fabricante europeia mais valiosa, tem uma capitalização bolsista de cerca de 57,2 mil milhões de euros, à frente da BMW (cerca de 47,5 mil milhões) e da Stellantis (cerca de 39,7 mil milhões).A Porsche é também a quinta empresa mais valiosa cotada na Alemanha, apenas atrás da Linde, SAP, Deutsche Telekom e Siemens. E é ainda a 25.ª cotada com maior capitalização bolsista da Europa.